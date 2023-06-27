مساجد صلاة العيد في جدة 1444.. اعرف الأسماء والمواعيد

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام التشريق أو عيد الأضحي، لذلك يسعى الكثيرون من المسلمين لمعرفة مساجد صلاة العيد في جدة 1444 وموعد الصلاة، حتى يمكنهم تحضير أنفسهم وأفراد أسرهم للذهاب لأداء تلك الفريضة التي تستمر من بعد شروق الشمس، وحتى صلاة الظهر.

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» مساجد صلاة العيد في جدة 1444 وموعد صلاة عيد الأضحى وفق المعلن بوكالة الأنباء السعودية «واس» والتي جاءت على النحو التالي:

مساجد صلاة العيد في جدة 1444

ويمكن للمسلمين المقيمين في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية أداء صلاة عيد الأضحي في الأماكن الآتية:

مصلى الفيصلية القدس.

مصلى منطقة الجليل.

دوار البلدية الأمير فواز.

حي الربوة.

دوار المدينة.

المصلى الذي يبعد حوالي 10 كم عن مكة.

مصلى العيد في أم سلام، مكة المكرمة.

تبعد مصلى العيد بجوار محطة الوقود حوالي 14 كم.

مصلى منطقة المحاميد

مصلى منطقة ذهبان.

مصلى العيد بمسجد الدريبي.

مصلى باب الشريف.

مصلى مدائن الفهد.

باحة الصلاة في حي قحاطين.

مصلي المطيري.

مصلى آل سفران.

مصلى العيد الجنوبي.

موعد صلاة عيد الأضحي بجدة 2023

ووفق المعلن من الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، فإنّ موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك في مدينة جدة عند حلول الساعة 6:11 صباحًا.

ويتم تحديد موعد صلاة العيد بعد قيد رمح من شروق الشمس، وهو ما يعادل ما بين 15 إلي 20 دقيقة، ويستمر مدة أداء تلك الفريضة حتى قبيل صلاة الظهر.