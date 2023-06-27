رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصطفى أبوسريع: بيتر ميمي أضفى أجواء ممتعة.. وأتمنى استمرار نجاح فيلم «بيت الروبي» في العيد

كتب:

بسمة شطا وأحمد عبدالرحمن
10:17 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الفنان مصطفى أبوسريع

الفنان مصطفى أبوسريع

يظهر الفنان مصطفى أبوسريع بشخصية صاحب محل كوافير رجالى ضمن أحداث الفيلم، حيث يسعى لاستقطاب العملاء المترددين على الكوافير الذى يمتلكه كريم محمود عبدالعزيز، ما يخلق حالة من الشد والجذب بينهما بشكل كوميدى على مدار أحداث الفيلم.

ومن جانبه، قال مصطفى أبوسريع فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يحمد الله على نجاح فيلم «بيت الروبي» وتحقيقه لإيرادات مرتفعة، مضيفاً: أى فنان سيتحمس للفيلم بمجرد علمه بأنه من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، حيث إننى سعيد بالتجربة وكواليسها التى كانت مليئة بالضحك والبهجة، وأرجع الفضل فى ذلك للمخرج بيتر ميمى الذى أضفى أجواء ممتعة داخل الكواليس.

وأكد مصطفى أبوسريع أنه يحب كريم عبدالعزيز على المستويين الشخصى والفنى، لأنه يتعامل مع الجميع بطريقة جيدة، ويحرص على جعل الكواليس مليئة بالضحك والهزار، وهذه الروح تنعكس بالتبعية على الشاشة، وأتمنى استمرار حالة النجاح التى حققها الفيلم خلال الفترة المقبلة. 

اقرأ المزيد:

سينما الهناجر تعرض فيلمي «بيت الروبي» و«تاج» بأسعار مخفضة في عيد الأضحى

«بيت الروبي» يتصدّر إيرادات دور العرض بـ2.8 مليون جنيه.. و6 أفلام تحقق 122 ألفا

بعد 6 أيام في السينمات.. إيرادات «بيت الروبي» تتجاوز الـ17 مليون جنيه

مؤلفة فيلم بيت الروبي: ثنائية «كريم» و«كريم» نجحت في إيصال رسالة العمل
بقلم بسمة شطا وأحمد عبدالرحمن