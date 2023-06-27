مصطفى أبوسريع: بيتر ميمي أضفى أجواء ممتعة.. وأتمنى استمرار نجاح فيلم «بيت الروبي» في العيد

يظهر الفنان مصطفى أبوسريع بشخصية صاحب محل كوافير رجالى ضمن أحداث الفيلم، حيث يسعى لاستقطاب العملاء المترددين على الكوافير الذى يمتلكه كريم محمود عبدالعزيز، ما يخلق حالة من الشد والجذب بينهما بشكل كوميدى على مدار أحداث الفيلم.

ومن جانبه، قال مصطفى أبوسريع فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يحمد الله على نجاح فيلم «بيت الروبي» وتحقيقه لإيرادات مرتفعة، مضيفاً: أى فنان سيتحمس للفيلم بمجرد علمه بأنه من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، حيث إننى سعيد بالتجربة وكواليسها التى كانت مليئة بالضحك والبهجة، وأرجع الفضل فى ذلك للمخرج بيتر ميمى الذى أضفى أجواء ممتعة داخل الكواليس.

وأكد مصطفى أبوسريع أنه يحب كريم عبدالعزيز على المستويين الشخصى والفنى، لأنه يتعامل مع الجميع بطريقة جيدة، ويحرص على جعل الكواليس مليئة بالضحك والهزار، وهذه الروح تنعكس بالتبعية على الشاشة، وأتمنى استمرار حالة النجاح التى حققها الفيلم خلال الفترة المقبلة.