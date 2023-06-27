القبض على المتورطين في فيديو مشاجرة محل الهواتف المحمولة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك»، متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص «مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، وبائعين اثنين بذات المحل- لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل في استرداد مستلزمات هاتف محمول، قام المذكور بشرائها من المحل منذ فترة، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.