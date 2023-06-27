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كريم عبد العزيز يكشف سر موافقته على المشاركة فيلم «بيت الروبي»

كتب:

أبانوب رجائي
10:41 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

حقق فيلم «بيت الروبي» لكريم عبد العزيز، منذ طرحه في السينمات قبل 6 أيام، إيرادات كبيرة في شباك التذاكر تخطت 18 مليون جنيه، ليتصدر كريم عبد العزيز سباق أفلام عيد الأضحى، وقبل «بيت الروبي» شارك كريم، بموسم عيد الأضحى العام الماضي، بفيلم «كيرة والجن» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في شباك التذاكر.

كريم عبد العزيز وبيت الروبي

وقال كريم عبد العزيز لـ«الوطن»، إنه سعيد بفيلم «بيت الروبي» مع مجموعة العمل، وقال إن أكثر ما جذبه السيناريو، موضحا أن فريق العمل بأكمله متعاون، وأنه يتمنى تكرار التجربة معهم مرة أخرى، كاشفا عن أنه اختار التجربة الكوميدية للتغيير والابتعاد عن الحالة الجدية التي كانت في آخر أعماله.

يذكر أن كريم عبد العزيز، يكرر العمل مع المخرج بيتر ميمي، في رمضان المقبل، بمسلسل الحشاشين، في التعاون الرابع بعد فيلم «بيت الروبي» ومسلسل الاختيار.

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بقلم أبانوب رجائي