خدمات بنكية متاحة في عيد الأضحى.. بينها إجراء التحويلات النقدية

توفر البنوك، خدمات بنكية عديدة ومختلفة لعملائها، تكون متاحة خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك، بعد إعلان البنك المركزي أنّ الإجازة تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو، حتى الاثنين 3 يوليو، على أنّ يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الخدمات البنكية المتاحة للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وهي كالتالي:

خدمات بنكية متاحة خلال عيد الأضحى

- يمكن للعملاء السحب من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات وعلى مدار 24 ساعة.

- توفر البنوك المصرية خدمة الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة أيضًا.

- يستطيع العميل استخدام المحفظة الذكية من أجل دفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال على المحفظة لشخص آخر بحسب شروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، وذلك سواء من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري إنستا باي.

إجراء تحويلات نقدية

- يمكن للعميل إجراء تحويلات نقدية سواء عبر التطبيق الرسمي للبنك الخاص به، أو عبر تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.