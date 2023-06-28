أرقام الخطوط الساخنة والطوارئ في سوهاج.. متاحة خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت محافظة سوهاج أرقام الطوارئ في شتى المديريات والمؤسسات، ليتمكن المواطنون من التواصل معها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، حال وجود أي مشكلة.

وتعمل بعض الخطوط الساخنة طوال 24 ساعة، وأخرى تعمل في مواعيد محددة، وجميعها تؤدي الخدمة للمواطن أو تسجل الشكوى لحين عودة العمل.

أرقام الطوارئ بسوهاج

وتنشر «الوطن» الأرقام الساخنة وخطوط الطوارئ بمختلف مؤسسات وهيئات محافظة سوهاج وفقا لديوان عام محافظة سوهاج كالتالي:

- الخط الساخن لأعطال الكهرباء 121.

- الخط الساخن للنجدة 123.

- الخط الساخن الشكاوى واستفسارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي 125.

- الخط الساخن لنجدة الطفل 16000.

- الخط الساخن لطوارئ المطافي 180.

- الخط الساخن لطوارئ شركة الغاز الطبيعي 129.

- الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، علما بأن مواعيد العمل يوميا من 2 مساء وحتى 5 مساء.

أرقام غرف عمليات ديوان محافظة سوهاج

- غرفة عمليات محافظة سوهاج وإدارة الأزمات 093/4608073.

- رقم واتساب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01225487733.

- رقم غرفة عمليات مرور سوهاج 093/2130134.

- رقم إدارة المواقف بسوهاج لتقديم بلاغ عند زيادة التعريفة 01123388360.