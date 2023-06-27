موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح.. استعدادات مكثفة

موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة التي أجرتها مديرية الأوقاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتجهيز ساحات صلاة العيد والمساجد التي أعلنت عنها لاستقبال أعداد غفيرة من المصلين، عقب أداء صلاة الفجر وحتى موعد صلاة عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح

موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح يختلف عن المحافظات الأخرى، في ظل الموقع الجغرافي لكل محافظة، حيث تقام في تمام الساعة 6:34 صباحاً طبقاً لهيئة المساحة.

كما يأتي موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح بعد مدينة العلمين والتي يؤدى فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:32 صباحاً، تعقبها مطروح.

ساحات صلاة العيد في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص، إن جميع ساحات صلاة عيد الأضحى جاهزة، موجها بمراجعتها مع الأئمة بمديرية أوقاف مطروح.

أماكن صلاة عيد الأضحى في مطروح

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح خاص، أن جميع ساحات صلاة عيد الأضحى والمساجد التي يؤدى بها الصلاة وعددها 400 على مستوى المحافظة، موزعة على المدن كالتالي:

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة الحمام.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة العلمين.

- ساحة صلاة العيد في سيدي عبد الرحمن.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة الضبعة.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة رأس الحكمة.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة مرسي مطروح.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة العيد غرب مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة العيد بمدينة السلوم.

- ساحة صلاة العيد وسط مدينة سيوة.

المساجد التي يؤدى بها صلاة الجمعة جري تجهيز ساحاتها لصلاة العيد الكبير.