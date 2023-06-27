إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق ليلة عيد الأضحى بالفيوم

أصيبت سيدة بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الثلاثاء ليلة عيد الأضحى المبارك، إثر تعرضها لحادث دهس، حيث دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدخل قرية قرفص بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس بمدخل قرية قرفص بدائرة المركز، ووجود مصابة.

إصابة سيدة بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، حيث تبينّ قيام سيارة مسرعة بدهس سيدة تدعى فاطمة محمد إبراهيم، 36 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، أثناء عبورها الطريق بمدخل القرية، فيما فر سائق السيارة هاربًا فور الحادث هربًا من بطش الأهالي أو إمساك الشرطة به.

نقل المصابة للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعها في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتها تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصاباتها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط السائق المتهور المتسبب في الحادث.