أشهر أماكن الخروج للمصريين بالدول العربية خلال عيد الأضحى.. تعرف عليها

يسعى الكثير من المصريين الموجودين في الدول العربية خلال عيد الأضحى، لأن يخرجوا في أشهر الأماكن خلال فترة إجازة العيد والمقرر إقامتها غداً في معظم الدول العربية.

ترصد «الوطن» أهم الأماكن المتاحة للمصريين للخروج في «السعودية» يمكن للمصريين أن يخرجوا في الأماكن الآتية:-

- حدائق التنهات بالرياض.

- دومة الجندل في الجوف.

- شرم أبحر في جدة.

- منتزه وادي لجب بمدينة جازان.

في الكويت:-

- فلو هاوس الكويت.

- أكوا بارك الكويت.

- جزيرة فيلكا.

- اكواريوم الكويت.

- مدينة ملاهي كويت ماجيك.

- ملاهي ماجيك بلانت الكويت.

- ملاهي تك زون الكويت.

في الإمارات:-

- برج خليفة.

- نافورة دبي الراقصة.

- اوبرا دبي.

- برج العرب.

- بحيرة الحب.

- حديقة دبي المعجزة miracle Garden.

- صحراء مليحة.

- منطقة الغيل.

- جبل حفيت.

أماكن الزيارة في الجزائر الأكثر شعبية:-

- نصب الشهداء.

- حديقة الحامة «إساي دو هاما».

- القصبة.

- الجامع الكبير.

- متحف باردو.

- كاتدرائية نوتردام.

- مسجد كتشاوة.

- منتزه القلعة الوطني.

- وادي مزاب.

- منتزه تازكة الوطني.

في تونس :-

- قرية تونس الفيوم.

- بحيرة قارون في الفيوم.

- مدينة كرانيس الأثرية.

- قصر قارون.

- محمية وادي الحيتان.

- هرم اللاهون.

- قرية ماضي الأثرية.

- متحف آثار كوم أوشيم.

- سواقي الفيوم.

- وادي الريان.

- حدائق عين السيلين.

أماكن سياحية في ليبيا للزيارة:-

- طرابلس.

- شواطئ ليبيا.

- مصراتة.

- جبل نفوسة.

- لبدة ماجنا.

- غدامس.