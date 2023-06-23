فيبي وصفي تحصد جائزة أفضل مدرسة خاصة للعام الرابع على التوالي في كندا

قالت فيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير في كندا، إن المدرسة بدأت منذ 25 سنة، وهي مفتوحة لكل الطلاب من جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن المدرسة تكون مدرسة الطفل حتى المرحلة الجامعية، لافتةً إلى أنها حصدت جائزة أفضل مدرسة خاصة للعام الرابع على التوالي في كندا.

وأضافت «وصفي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «مدرستنا أصبحت عضوا بارزا في المجتمع، من خلال الفعاليات المجتمعية مثل مشروع المليون شجرة في مدينة ميسيساجا، ونحن المدرسة الوحيدة التي تزرع ألف شجرة كل سنة، كما ان لدينا عرض مسرحي ضخم جدا، وفي هذا العام قدمنا عرضا في أكبر مسرح بمدينة ميسيساجا بحضور 1000 شخص، وحضر السفير أحمد حافظ سفير مصر في كندا».

فيبي وصفي: توجد برامج جامعية في كندا تستقبل 20 طالبا

وتابعت مديرة مدرسة فيلوباتير في كندا: «خريجو مدرستنا يلتحقون بأعرق الجامعات في كندا وعلى مستوى العالم، كما أنّ هناك برامج جامعية في كندا تستقبل 20 طالبا، ويتم قبول 4 طلاب من مدرستنا».

وأكدت: «في مصر، نركز على الناحية الأكاديمية بشكل أكبر، ولكن هناك مدارس بدأت تتعامل بشكل مختلف، وفي زيارتي لمصر في ديسمبر الماضي، وجدنا أن وزارة التربية والتعليم تحاول تخصيص يوما للأنشطة، لكن الانشطة في كندا مختلفة، حيث إنها جزء من اليوم الدراسي والتعليم، ومن ثم، فإننا نجعل الطالب عضوا ناجحا في المجتمع والحياة الأكاديمية».