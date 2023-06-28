موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء القرى والنجوع والمراكز من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لأداء صلاة العيد وحرصهم على الصلاة في الساحات والمساجد الكبرى.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج

ويحين موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج، بعد ثلث ساعة من شروق الشمس، وستقام الصلاة عقب تكبيرات العيد في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

كما تم تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المراكز، بالإضافة إلى أداء صلاة العيد في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، التي بلغ عددها 8652 مسجدا في القرى والنجوع والمراكز، وذلك بحسب ما أعلنته مدرية الأوقاف في سوهاج.

وجاءت أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في سوهاج كالتالي:

ساحة مسجد الصحابة في المنشاة

مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الآلي.

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم.

- شارع سيالة أولاد نصير.

- ميدان العارف بالله.

- أمام مسجد الزهراء.

وأعلنت مديرية الأوقاف استعدادات المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

ووفقًا للإعلان، فإن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستختلف بين كل محافظة عن الأخرى، وستكون على النحو التالي: في محافظة الجيزة الساعة 6:22 صباحًا، في محافظة القاهرة الساعة 6:21 صباحًا، في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 6:14 صباحًا، فيما ستكون صلاة العيد في محافظة السويس في الساعة 6:16 صباحًا، موفي حافظة العريش في الساعة 6:08 صباحًا.

رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش

وفي نفس السياق، أعلنت مستشفيات جامعة سوهاج رفع حالة الطوارئ، بينما أعلنت مديرتا التموين والطب البيطري أيضا رفع حالة الطوارئ الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري، وقامت المديريات بتكثيف حملاتها لمراقبة الأسواق وضمان جودة المنتجات المعروضة بها، إضافة إلى تنظيم حملات مشتركة مع مديريات والطب البيطري والزراعة لتحقيق الهدف في توفير سلع ذات جودة عالية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تضر بمصالح الأهالي.