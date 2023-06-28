هدية مفاجئة من «كاف» لـ الشحات والشناوي وزيزو بمناسبة عيد الأضحى

فاجأ حساب دوري أبطال أفريقيا، حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، وأحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، ومحمد الشناوي، حارس المارد الأحمر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد تألقه رفقة ناديه ومساهمته في تتويج القلعة الحمراء بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية العشرة.

هدية مفاجئة من الكاف لـ«الشحات»

ونشر حساب دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، صورة تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وضمت عددًا من اللاعبين في مقدمتهم حسين الشحات ومحمد الشناوي الحاصلين على بطولة أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، وأحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، في الوقت الحالي، ونجوم سيمبا واتحاد العاصمة الجزائري وتحديدًا أبطال اتحاد العاصمة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية. ‬

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول #عيد_الأضحى_المبارك. pic.twitter.com/YPzEfajmM9 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية (@CAFCLCC_ar) June 27, 2023

وكان حسين الشحات، قد جدد تعاقده رفقة القلعة الحمراء حتى عام 2026، فيما يعتبر محمد الشناوي أحد أهم الحراس داخل القارة السمراء، وأحمد سيد زيزو أحد أهم الأجنحة في قارة أفريقيا.