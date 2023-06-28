أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة ذبح الأضاحي عبر تطبيق «بلدي»

وفرت أمانة العاصمة المقدسة، خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي»، لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ المؤهلة، وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة للمستفيدين بطريقة منظمة وصحية.

مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج

وتهدف الأمانة من خلال هذه الخدمة، إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة، دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة من خلال الخارطة التفاعلية عبر تطبيق بلدي.

معرفة مواقع المنشآت المقدمة للخدمة

وتُتيح هذه الخدمة تقديم خيارات متعددة للأفراد بالاختيار ما بين المطاعم والمطابخ والمسالخ، بحيث يمكن معرفة مواقع المنشآت التي تُقدّم هذه الخدمة عن طريق الخدمة الاستعلامية عبر تطبيق «بلدي» المتوفر على الأجهزة الذكية .