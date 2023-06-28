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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في قطاع غزة

كتب:

محمد علي حسن
06:51 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
صلاة عيد الأضحى في قطاع غزة الفلسطيني

صلاة عيد الأضحى في قطاع غزة الفلسطيني

أدى آلاف المواطنين في قطاع غزة بفلسطين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في العراء بمختلف محافظات ومناطق القطاع الفلسطيني.

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى 

وتوافد آلاف المواطنين الفلسطينيين على الأماكن التي أقيمت خصيصًا لأداء صلاة عيد الأضحى، رجالًا، ونساء، وشبابا، وأطفالا.

صلة الأرحام وزيارة عائلات الشهداء

ودعا خطباء صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى صلة الأرحام وزيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، ونشر ثقافة الوحدة الوطنية ورص الصفوف، في ضوء اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية.

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