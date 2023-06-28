الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات (صور وفيديو)

أدى جموع المصلين في الكويت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والساحات التي خصصتها السلطات لأداء الصلاة بجميع أنحاء البلاد، ونشرت وسائل إعلام كويتية من بينها صحيفة «الراي» الكويتية، مقاطع فيديو وصورا، أظهرت أداء الكويتيين والمقيمين في البلاد صلاة العيد في جو من البهجة والسعادة.

ووفرت وزارة الأوقاف 46 مصلى في جميع أنحاء الكويت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

صلاة العيد في السعودية

كما أدى المصلون صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

صلاة العيد في قطر

وصباح اليوم الأربعاء، أدى القطريون، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والمصليات بأنحاء البلاد، فيما أدى الأمير تميم بن حمد، رفقة عدد من المسؤولين القطريين وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، الصلاة في «مصلى لوسيل».