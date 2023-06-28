العاهل البحريني يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد «قصر الصخير»

أدى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، رفقة الأمير ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيس مجلس النواب ووزراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من الحضور، في مسجد «قصر الصخير»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين «بنا»

تعاليم الإسلام السمحة

من جانبه، قال رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، في خطبة عيد الأضحى المبارك، على تعاليم الإسلام السمحة في التراحم والتكافل والتواصل، متوجهاً بالدعاء إلى الله بحفظ العاهل البحريني ويرعاه ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لبلاده.