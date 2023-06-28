موسم أفلام عيد الأضحى في 10 سنوات.. منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول

حالة واسعة من الزخم تشهدها دور العرض السينمائية في القاهرة والمحافظات، اليوم، مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي يعد من المواسم السينمائية البارزة على مدار العام، ويشهد الموسم الحالي منافسة بين 4 أفلام بطولة نجوم الصف الأول على «عيدية» الجمهور، على رأسها «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، «تاج»، بطولة تامر حسني، «البعبع» بطولة أمير كرارة، بالإضافة إلى «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

وتعيش صناعة السينما في الفترة الحالية انتعاشة سواء بالنسبة للكم أو الكيف لما كان عليه الوضع من 10 سنوات، بالعودة إلى موسم أفلام عيد الأضحى 2013 لمعرفة الأفلام التي كانت معروضة في السينمات في ذلك الوقت، والتي تضمنت 4 أفلام غلب عليها الطابع الشعبي، وهي: «عش البلبل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، سعد الصغير، دينا، بوسي، محمود الليثي ومي سليم، وحقق وقتها في السينمات إيرادات وصلت لـ 9 ملايين جنيه.

الطابع الشعبي يغلب على أفلام عيد الأضحى 2013

كما شارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2013، فيلم «هاتولي راجل»، والذي يعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد شاكر خضير في السينما، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، كريم فهمي، شريف رمزي، يسرا اللوزي وإيمي سمير غانم، ووصلت إيراداته لـ 6 ملايين جنيه، وتضمن الموسم أيضا فيلم «القشاش»، بطولة محمد فراج وحورية فرغلي من إخراج إسماعيل فاروق، وحقق الفيلم 5 ملايين جنيه في السينمات.

أما الفيلم الرابع بعنوان «8%»، من بطولة مي كساب، بجانب فريق الغناء الشعبي أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، وحقق الفيلم طوال فترة عرضه في السينمات إيرادات وصلت لـ 2.8 مليون جنيه.