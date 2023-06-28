إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتان في مشاجرة لخلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، اليوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بإحدى قرى مركز طامية بالفيوم.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة؛ لنقل المصابين إلى المستشفى وفض المشاجرة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغٍ بإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور إثر نشوب مشاجرة بين أسرتين في قرية العزيزية بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

إصابة 4 أشخاص في المشاجرة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص وهم إبراهيم عوض عبدالغني أحمد، 50 سنة، وسيد محمد عبدالغني أحمد، 35 سنة، وآمال عبد الكريم عبدالغني أحمد، 37 سنة، باشتباه كسر في اليد اليسرى، وسهير عوض عبدالغني أحمد، 50 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.