توزيع حلوى والرسم على الوجوه.. مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الدقهلية

وزع العديد من المواطنين بلالين وكراميل وشوكولاته على الأطفال بعد أداء صلاة عيد الأضحى في ساحات ومساجد الدقهلية.

توزيع الحلوى على الأطفال بالدقهلية

قال أحمد علي أحد المواطنين في الدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتاد على توزيع الحلوى على المواطنين أول أيام عيد الأضحى لنشر البهجة والفرحة على قلوب الجميع، ومحاولة إدخال بهجة العيد على قلوبهم.

توزيع بلالين على المواطنين بالدقهلية

وأشار السيد احمد ابن الدقهلية لـ«الوطن»، إنه اعتاد توزيع البلالين على المواطنين منذ سنوات: «الفكرة عجبت ناس كثيرة وبالفعل بدأ تنفيذها في الفترة الأخيرة، والحقيقة بأنها مبهجة كفاية الفرحة اللي بتترسم على الوجوه».

رسم وجوه الأطفال بالألوان في عيد الأضحى

تقول حنين عبد العاطي، رسامة في تصريحات لـ«الوطن»، إنها اعتادت الرسم على وجوه الأطفال كل عام في العيد لنشر البهجة والفرحة في نفوسهم، إذ يختار الأطفال الشخصيات الكرتونية المفضلة ونقوم برسمها وبالنسبة للفتيات يختارن الورود أو القطط أو الفراشات لافتة إلى أن الألوان كلها آمنة على وجه الطفل وليس منها أي خطورة.