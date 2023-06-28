ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المحافظات بالساحات والمساجد

أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

توقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات.

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج.

رافق محافظ سوهاج ومدير الأمن خلال تأدية الصلاة أيضا كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والمستشار مصطفى إسماعيل المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

توافد الآلاف على مساجد الغردقة لأداء صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى في مسجد الميناء الكبير على شاطىء البحر بمدينة الغردقة اليوم، بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد نائبا عن محافظ البحر الأحمر، وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين، وحضور عدد من الأجانب وتبادل التهاني والتبريكات.

شهدت صلاة العيد أجواء من الفرحة والسعادة على المواطنين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى، وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن الذين تواجدو بكثافة حول محيط المساجد لتأمين احتفالات العيد حيث تم غلق الشوارع المؤدية إلى مساجد وساحات العيد لتوفير السيولة المرورية أمام حركة المصلين.

وشهدت ساحة مسجد الميناء بالغردقة تواجد عدد من الأجانب من مختلف الجنسيات وحرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شباب كفر الشيخ يوزّعون الهدايا على المواطنين

وزّع الشباب والفتيات من أهالي محافظة كفر الشيخ، الورود والحلوى على الأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أمام ديوان عام المحافظة، وحديقة صنعاء، وعدد من الميادين.

وأعرب عدد كبير من أبناء محافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بالهدايا، وهنأ المحافظ المواطنين، متمنيا أن يحفظ الله مصر، وأن يعم الخير والرخاء في ربوع مصر.

شباب القليوبية يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

شهدت مراكز شباب القليوبية انطلاق مبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب، حيث توافد آلاف المواطنين من كافة المراحل العمرية وإقبالًا كبيرا على مراكز الشباب لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك منذ الساعات الأولى من فجرا.

أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه وكلاء الوزارة مديري مديريات برفع درجات الاستعداد القصوى نحو الإعداد والتجهيز لإطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بداية من تجهيزات المراكز لصلاة العيد، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف على مستوى المحافظات إلى فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى واستغلال كافة الموارد المتاحة داخل مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والأعضاء للاحتفال بالعيد من خلال البرامج والخدمات التى تقدمها مراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية.

توافد الآلاف على المساجد في الدقهلية لأداء صلاة العيد

توافد الآلاف المواطنين على الساحات الشعبية في الدقهلية لأداء صلاة عيد الأضحى، إذ جرى تجهيز العديد من الساحات الشعبية و7000 مسجد لأداء صلاة العيد.