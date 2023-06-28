7 مراكز لشحن عدادات المياه بالقاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، لحرصها الشديد والدائم على تسهيل كل الخدمات التي تقدمها لجميع عملائها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءاً طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالمراكز الآتية:-

مركز خدمة عملاء وسط المدينة

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن 42 شارع رمسيس، وأمام مسجد الفتح. https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6

مركز خدمة عملاء الحي العاشر

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن بمدينة نصر، والمنطقة العاشرة، وشارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر، وبجوار مسجد الخزان. https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7

مركز خدمة عملاء السلام

مركز خدمة عملاء السلام الكائن شارع مصطفى كامل، وميدان فاطمة الزهراء، ومساكن الزهراء، وطريق اسبيكو.)https://goo.gl/maps/3NH9dtwAzDbHHubTA

مركز خدمة عملاء المقطم

- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين، ومن شارع 9، وخلف حي المقطم. https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8

مركز خدمة عملاء عين الصيرة

- مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن 1شارع صلاح سالم، وبجوار مخزن الأنابيب، وعين الصيرة.https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7

مركز خدمة عملاء حلوان

- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن 3 شارع أحمد أنسي، وناصية شارع برهان، وميدان الشهداء.https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnfl3yYLoL47

مركز خدمة عملاء الوايلي

- مركز خدمة عملاء الوايلي الكائن ٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة.https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9

رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة

قالت الشركة في بيان إنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة وللتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة وآتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.