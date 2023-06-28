حدائق الحيوان تفتح أبوابها لاستقبال الزوار والإدارة تُزيد منافذ بيع التذاكر

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حدائق الحيوان في كافة المحافظات وحديقة الأسماك بالقاهرة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال الزوار خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

زيادة منافذ بيع تذاكر الدخول لحديقة حيوان الجيزة لمنع تكدس الزوار

وأضاف أنه تم زيادة منافذ بيع تذاكر الدخول لحديقة حيوان الجيزة لمنع تكدس الزوار خلال عملية الدخول، كما تم زيادة البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن، وبالتعاون مع قوات الشرطة يتم تأمين الزوار داخل الحديقة، كما تم توفير سيارات مطافئ وإسعاف، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لم تمنع توافد حدائق الحيوان من زيارتها.

أكد تعليق الإجازات للأطباء والعاملين خلال أيام العيد، حيث تستقبل الحديقة أعداداً بالآلاف وتعتبر المقصد الأول للمواطنين خلال أيام العيد، كما تم رش الطرقات والأقفاص والتندات بالمياه لتبريدها خلال أوقات الظهيرة والتي ترتفع فيها درجات الحرارة، كما تم اعداد برنامج تغذية للحيوانات لمقاومة الإجهاد الحراري، وتقوم إدارة الحديقة بتوزيع سلات القمامة في أرجاء الحديقة للمحافظة عليها ومنع تواجد القمامة نهائياً.

حدائق حيوان الفيوم والشرقية والاسكندرية تستقبل الزوار بحدائق مفتوحة

تابع رجائي، إن زوار حدائق حيوان الإسكندرية والفيوم والشرقية سوف يستمتعون خلال عيد الأضحى بمفاجأة جديدة، وهي افتتاح حدائق مفتوحة للحيوانات الغريبة والأليفة، أسوة بحديقة الجيزة والتي يمكن من خلالها تفاعل الزوار مع الحيوانات وتقديم الأكل والتقاط الصور مع الحيوانات عن قرب داخل حديقة تحتوي على غزلان وأحصنة قصيرة القامة وحيوان اللاما والسلاحف وطيور الفلامنجو والببغاوات وغيرها من الحيوانات.

وتعد حديقة حيوان الجيزة المقصد الأول للزوار في القاهرة الكبري وتحتوي على آلاف الحيوانات والطيور والزواحف والأشجار النادرة بالإضافة الى المتحف الحيواني والملاهي ودار لسينما الطفل وبحيرة البدلات المائية.