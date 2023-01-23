حدائق الحيوان تلغي يوم الإجازة الأسبوعية وتعلن عن مواعيد فتح أبوابها

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح أبواب الحدائق بالمحافظات يوميًا، وإلغاء إجازة يوم الثلاثاء الأسبوعية، بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي، أنه سيتم بدءً من الغد فتح أبواب الحدائق التابعة للإدارة في الاسكندرية والغربية وبني سويف وأسيوط وغيرها من المحافظات من الساعة 9 صباحًا إلى الرابعة مساءً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

رجائي: برنامج غذائي لتدفئة الحيوانات في الشتاء

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه نظراً للأقبال الشديد على حدائق الحيوان خلال الإجازات يتم فتحها بشكل استثنائي يوم الثلاثاء وهو يوم الإجازة الأسبوعية للحديقة.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه تم اتخاذ إجراءات لحماية الحيوانات من البرودة خلال فصل الشتاء بتوفير التدفئة اللازمة، لاسيما أن العديد منها تتأثر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير باعتبارها حيوانات بيئات حارة في القارة الأفريقية، وبينها إنسان الغابة والزرافات، مشيرًا إلى تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة في تدفئتها، من بينها «الشاي باللبن»، كما يتم تقديم علائق جافة تساعد على تحقيق نفس الهدف، وأطعمة تساعد على رفع درجة حرارة الحيوان.

إقبال شديد من الزوار

وتحظى حدائق الحيوان بإقبال شديد من الزوار خلال الإجازات وتعتبر قبل مفضلة للأطفال لقضاء يوم بين الحيوانات والأشجار والاستمتاع بعروض بعض الحيوانات المختلفة مثل كلب البحر والشمبانزي.