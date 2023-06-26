حدائق الحيوان ترفع حالة الطوارئ قبل عيد الأضحى.. مفاجأة في 3 محافظات

أعلنت حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك في حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية، والتي تعتبر المقصد الأول للمواطنين في الأعياد والإجازات.

حدائق مفتوحة بالإسكندرية والفيوم والشرقية

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن زوار حديقة حيوان الإسكندرية والفيوم والشرقية سيتمتعون خلال عيد الأضحى بمفاجأة جديدة، وهي افتتاح الحدائق المفتوحة للحيوانات الغريبة والأليفة، حيث يمكن من خلال تفاعل الزوار مع الحيوانات تقديم الأكل والتقاط الصور مع الحيوانات عن قرب داخل حديقة مفتوحة، بها غزلان والحصان القصير واللاما والسلاحف وطيور الفلامنجو والببغاوات وغيرها من الحيوانات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ تلك التجربة في حديقة الجيزة ولاقت قبولا كبيرا من المواطنين، وأصبحت مصدر جذب للزوار.

وأضاف أن العام الحالي سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض سبع البحر والدب الروسي اللذين تم استقبالهما مؤخرا، وأصبحا مصدر جذب كبير، ومن بين الحيوانات الأخرى التي تلقى إقبالا السباع والشمبانزي والزراف وسيد قشطة والغزلان المختلفة، وكذلك بيت الزواحف.

زيادة منافذ بيع تذاكر الدخول

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، زيادة منافذ بيع تذاكر الدخول لتبلغ 9 منافذ، منعاً لتكدس الزائرين، مع تعليق الإجازات للأطباء والعاملين خلال أيام العيد، لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام الأبواب، حيث يمكن لحديقة الجيزة استقبال ما يقرب من 100 ألف مواطن خلال يوم واحد، وهي مسئولية كبيرة على إدارة الحديقة، تتعاون فيها كافة جهات الدولة من قوات شرطية وإطفاء وأجهزة وزارة الصحة لتأمين فرحة المواطنين.

رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات

وتابع أنه تمت زيادة عدد سلات القمامة في أرجاء الحديقة، وسيتم توزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة، وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مع تجهيز الكثير من اللوحات الإرشادية لحث الزوار للمحافظة على نظافة الحديقة، وكذلك صيانة دورات المياه لاستقبال الزوار، مع توفير مياه الشرب النقية، ورش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وتدعيم الحدائق الإقليمية ببعض طيور الزينة والزواحف وتحديث طرق العرض بها وإضافة عروض جديدة.