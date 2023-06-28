انطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب القاهرة

شهدت محافظة القاهرة انطلاق مبادرة «العيد أحلى»، بمراكز الشباب حيث يتم استقبال المواطنين على مدار أيام العيد وإقامة يوم ترفيهي، فضلا عن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك داخل مركز شباب المعادي الجديدة ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادة الدكتور سيد حُزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

الدور المجتمعي

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في بيان، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتى في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وأشار الوزير إلى دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتي تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

رفع درجة الاستعداد

ووجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وشكل الدكتور سيد حُزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة غرفة عمليات القاهرة للمتابعة الدورية والتغطية الإعلامية ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز شباب القاهرة بالإضافة الي التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل المنشآت الشبابية، وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم.