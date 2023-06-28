وزير الدفاع الأوكراني: الاحتياطيات الرئيسية للقوات لم تستخدم بعد

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، إنَّ تحرير مجموعة من القرى الواقعة تحت الاحتلال الروسي، خلال الأسابيع الأخيرة «ليس الحدث الرئيسي»، في الهجوم الذي خططت له كييف، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن صحيفة «فايننشال تايمز».

وأضاف في مقابلة نشرتها الصحيفة، اليوم الأربعاء: «عندما يحدث سترونه جميعكم.. الكل سيرى كل شيء»، مقللًا من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت ببطء التقدم في مواجهة قوة المراكز الروسية.

وذكر «ريزنيكوف»، أنَّ الاحتياطيات الرئيسية للقوات الأوكرانية، بما في ذلك معظم الفرق التي تم تدريبها في الغرب ومجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من حلف شمال الأطلسي، لم يتم استخدامها بعد في العملية.