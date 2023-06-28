أمير كرارة: «البعبع» مغامرة محسوبة.. ويناسب كل أفراد الأسرة

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بعد عرض فيلمه الجديد «البعبع»، مساء الإثنين الماضي، داخل مجمع سينمات بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، مؤكداً أن الإشادات التي استقبلها عن فيلمه جعلته يشعر بأن تعبه وتعب باقي الأبطال في هذا الفيلم لم يضع هباءً، بحسب قوله.

وقال كرارة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن فيلم «البعبع» ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الممزوجة بالكوميديا، إذ أنه لم يتبعد كثيراً عن نوعية الأفلام التي يقدمها، ولكن هذه المرة كان الأكشن مقترناً بجرعة كبيرة من الكوميديا، وفقاً لكلامه، مضيفاً: «الفيلم يناسب كل أفراد الأسرة، ويتضمن عدداً من الجوانب الإنسانية، حيث وجدت كل عناصر النجاح متوافرة في هذه التجربة، ولذلك لم أتردد للحظة في خوضها».

أمير كرارة: «البعبع» مكتوب بحرفية شديدة.. واعتبرته فرصة لخوض تجربة جديدة

وأعتبر كرارة خوضه لتجربة الكوميديا مغامرة محسوبة، مدللاً بقوله: «وجدت نصاً مكتوب بحرفية شديدة، وتحمست لخطوطه الدرامية ومواقفه المتشعبة، ومن ثم وجدتها فرصة لخوض تجربة جديدة عليّ، حيث أن الجمهور لم يراني في الكوميديا من قبل، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».