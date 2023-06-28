حبس المتهمين بالتعدي على شخص في مشاجرة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بافتعال مشاجرة مع عامل لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم، كما طلبت النيابة التحري على المتهمين الخمسة؛ للوقوف على نشاطهم الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما أمرت باستدعاء العامل المصاب لسماع أقواله حول الواقعة.

خلاف حول ركن السيارة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة القاهرة بالفحص تبين أنّه تبلغ لقسم شرطة دار السلام في القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة عامل، مقيم محل البلاغ بجروح في أماكن متفرقة بالجسم، وأنّ سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب، و5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم «لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض والمستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرف على العقوبة القانونية

ويقول المحامي أشرف زاهر الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنّه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.