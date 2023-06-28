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إصابة عامل إثر مشاجرة مع 5 أشخاص في دار السلام بسبب ركن السيارة

كتب:

محمد بركات
05:52 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة القاهرة.

سبب المشاجرة مشادة كلامية

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة (عامل- مقيم محل البلاغ «بجروح بأماكن متفرقة بالجسم»).. وأن سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب وعدد 5 أشخاص «مقيمين بدائرة القسم» لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض والمستخدم في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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بقلم محمد بركات