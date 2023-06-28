أسعار الذهب تتراجع عالميا إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر.. ما الأسباب؟

استقر الذهب عالميا اليوم قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن، بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي وبيانات أخرى بحثا عن دلائل عن رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.45 دولار للأوقية ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس عند 1910 دولارات للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأوقية.

ارتفاع الدولار مقابل الذهب

وقال مات سمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو حزيران الليلة الماضية، وفق رويترز.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77 % رفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل، وخفضها اعتبارا من مارس 2024 فصاعدا، وتتوقع معظم البنوك الأمريكية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، التي ستصدر يوم الخميس، إلى جانب بيانات أخرى.