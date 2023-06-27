أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

تشهد أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 هدوء داخل محال الصاغة وذلك بعد أن سجلت في منتصف تعاملات أمس الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 وصل تلك التراجع نحو 5 جنيهات، وجاء ذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات الصباح والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها للشراء.

- يسجل جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2583 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات الصباح 1937 جنيها بالنسبة للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- كما يسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1507 جنيها.

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في بداية التعاملات 1291 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب والأونصة الذي تراجعت أمس الاثنين داخل محال الصاغة يبلغ سعر جنيه الذهب 18080 جنيها للشراء والأونصة تسجل 80327 جنيها.