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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

كتب:

مريم حنفي
02:02 ص | الثلاثاء 27 يونيو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 هدوء داخل محال الصاغة وذلك بعد أن سجلت في منتصف تعاملات أمس الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 وصل تلك التراجع نحو 5 جنيهات، وجاء ذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات الصباح والتي جاءت كما يلي: 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها للشراء. 

- يسجل جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2583 جنيها. 

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات الصباح 1937 جنيها بالنسبة للشراء. 

 

أسعار الذهب في مصر 

- كما يسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1507 جنيها. 

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في بداية التعاملات 1291 جنيها. 

- وعن سعر جنيه الذهب والأونصة الذي تراجعت أمس الاثنين داخل محال الصاغة يبلغ سعر جنيه الذهب 18080 جنيها للشراء والأونصة تسجل 80327 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي