أسعار الذهب في منتصف تعاملات يوم عرفة.. عيار 21 بـ2300 جنيه

شهدت أسعار الذھب استقرار في منتصف تعاملات اليوم في مصر الیوم الثلاثاء 2023-6-27 الموافق يوم عرفة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ذلك التوقيت 2300 جنيه.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2023-6-27 الموافق يوم عرفة، في محلات الصاغة دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذھب عیار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم في السبائك الذهبية، 2629 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً بين عيارات الذهب المختلفة، 2300 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضربية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء هو 1971 جنيهاً، أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 1533 جنيهاً للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنیه الذھب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيهاً للشراء، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.