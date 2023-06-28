مديرية الطب البيطري بالقاهرة تحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع.. غرامة وحبس

ناشد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، المواطنين والجزارين الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية حيث يتم فتح المجازر مجانا لاستقبال الأضاحي، مؤكدا أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

عقوبة الذبح بالشوارع

وفيما يتعلق بالمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل، أشار مدير الطب البيطري بالقاهرة إلى أن من يقوم بذلك يعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

طاقة مجزر البساتين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوي أرقام سرية غير قابلة للتزوير.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الارقام الخاصة بمديرية الطب البيطري 27426993، 27427053، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.