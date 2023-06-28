رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فيلم «19 ب» مهدد بالسحب من دور العرض بعد تذيله قائمة الإيرادات بـ777 جنيها

كتب:

ضحى محمد
11:58 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
فيلم 19 ب

فيلم 19 ب

تذيل فيلم «19 ب» قائمة الإيرادات وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، خاصة مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتنافس خلال الموسم الحالي عددا من الأعمال المتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما.

إيرادات فيلم «19 ب»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «19 ب»، حقق أمس بدور العرض 777 جنيها فقط، ما يهدد بخروج الفيلم من دائرة المنافسة في موسم عيد الأضحي، خاصة في ظل استعداد دور العرض لاستقبال فيلم «تاج»، اليوم، بطولة تامر حسني.

أبطال فيلم 19 ب

«19 ب»، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، فدوي عابد، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج كلينك محمد حفظي، سبق وعرض فيلم 19 ب في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية، وحصد عددا من الجوائز.

أبطال فيلم تاج

ويضم فيلم «تاج» عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق. 

اقرأ المزيد:

فيلم «19 ب» يحقق 1400 جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد

فيلم «19 ب» مهدد بالسحب من دور العرض.. حقق 1553 جنيها في يوم

494 جنيها إيرادات فيلم 19 ب في يوم واحد
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.