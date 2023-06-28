فيلم «19 ب» مهدد بالسحب من دور العرض بعد تذيله قائمة الإيرادات بـ777 جنيها

تذيل فيلم «19 ب» قائمة الإيرادات وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، خاصة مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتنافس خلال الموسم الحالي عددا من الأعمال المتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما.

إيرادات فيلم «19 ب»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «19 ب»، حقق أمس بدور العرض 777 جنيها فقط، ما يهدد بخروج الفيلم من دائرة المنافسة في موسم عيد الأضحي، خاصة في ظل استعداد دور العرض لاستقبال فيلم «تاج»، اليوم، بطولة تامر حسني.

أبطال فيلم 19 ب

«19 ب»، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، فدوي عابد، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج كلينك محمد حفظي، سبق وعرض فيلم 19 ب في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية، وحصد عددا من الجوائز.

أبطال فيلم تاج

ويضم فيلم «تاج» عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبد العزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.