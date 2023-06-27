سجل الوطن| «بداية الخلاص».. السيسي ينتفض لحماية الشعب من ترويع الإخوان

«بداية الخلاص»، هو التعبير الأدق لوصف الأسبوع الأخير قبل اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، إذ كان كل يوم في شأن، تحركات ومسيرات وتصريحات حاسمة، وكانت «جريدة الوطن» حاضرة داخل كل حركة وكلمة، راصدة في عدد 24 يونيو 2013 انتفاضة «السيسي» لحماية الشعب من ترويع الإخوان، وكذلك توجيه المحكمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الاتهام بالخيانة والتخابر.

«اﻟﺴﻴسي: اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺖ أﻣﺎم ﺗﺨﻮﻳﻒ وﺗﺮوﻳﻊ أﻫﺎﻟﻴﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮيين» أول ما تصدّر الصفحة الأولى للوطن في هذا العدد، فكانت جزء من الحديث الحاسم للفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع واﻹﻧﺘﺎج الحربي، حينها، خلال الندوة التثقيفية الخامسة، وقال فيه إن اﻟﻘﻮات المسلحة ﻋﻠﻰ وعي ﻛﺎﻣﻞ بما ﻳﺪور في اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم الداخلي دون المشاركة أو اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﺠﺮد وﺣﻴﺎد ﺗﺎم، وﻣﺆﻛﺪاً أن وﻻء رﺟﺎﻟﻬﺎ لمصر وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ.

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تصريحات حاسمة من «السيسي»: لا يمكن السماح بالتعدي على إرادةالشعب

وشدد «السيسي» على أن إرادة الشعب هي ما تحكمنا ونرعاها، «وﻧﺤﻦ ﻣﺴؤوﻟﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻻ يمكن أن ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺸﻌﺐ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ المروءة أن ﻧﺼﻤﺖ أﻣﺎم ﺗﺨﻮﻳﻒ وﺗﺮوﻳﻊ أﻫﺎﻟﻴﻨﺎ المصريين، والموت أﺷﺮف ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أن يُمس أﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ في وﺟﻮد ﺟﻴﺸﻪ».

حكم تاريخي في قضية هروب مساجين وادي النظرون: تخابر وخيانة

« اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟـ اﻹﺧﻮان: ﺧﻴﺎﻧﺔ وتخابر».. وكان «المانشيت» برهانًا على حالة الترويع إذ قالت المحكمة كلمتها لتنظيم الإخوان الإرهابي، فمستأنف اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ قضت ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء «مرسي» و33 قياديًا إخوانيا من «وادي النطرون» للتحقيق بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب والقتل، وقالت المحكمة إن الإخوان ضالعون في اقتحام السجون، وأعادت فتح القضية بحكم تاريخي وهو قبول الاستئناف في قضية هروب مساجين وادي النطرون.