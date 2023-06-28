سجل الوطن| زي النهارده من 10 سنين.. الإنذار الأخير لمرسي والإخوان

في مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات مضت، اشتعلت الميادين المصرية محتجة على حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ما وثقته جريدة الوطن في عدد 28 يونيو 2013، أي قبل يومين فقط من اندلاع ثورة 30 يونيو، ونسترجع كل ما حدث من خلال سلسلة «سجل الوطن» كل ما حدث في هذا اليوم التاريخي.

أقرأ أيضا

سجل الوطن 30 يونيو «يوم الحساب».. 22 مليون يرفعون الكارت الأحمر للتنظيم

سجل الوطن قبل 3 أيام من ثورة 30 يونيو.. «المواجهة مستمرة حتى آخر نفس»

سجل الوطن بداية العد التنازلي لثورة 30 يونيو: لا بديل عن الرحيل

«اﻟﺸﻌﺐ ﻳُﻮﺟﻪ اﻹﻧﺬار اﻷﺧﻴﺮ ﻟـ ﻣﺮسي واﻹﺧﻮان ﻳﺮدون: اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ»، مانشيت الصفحة الأوللا لجريدة الوطن، الذي وثق مليونية «الإنذار الأخير» والتي كانت كبداية لفعاليات 30 يونيو؛ لمطالبة الرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان بالرحيل عن الحكم، وفي المقابل نظم تنظيم الإخوان الإرهابي تظاهرات «الشرعية خط أحمر» أمام مسجد رابعة بمدينة نصر.

وبالتزامن مع التحركات الشعبية، كانت جبهة الانقاذ الوطني تنتقد وبشدة خطاب «مرسي» الذي وصفته بـ«خطاب الردح»، وأعلنه أنه لا تفاوض مع النظام، فالخطاب استمر 3 ساعات واعتبروه «أهان منصب رئيس لجمهورية» لتضمنه العديد من «الاتهامات العشوائية، والعبارات المُسفة»، ورفضوا دعوة المشاركة لمقترحات تعديل مواد الدستور أو الحديث عن الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس بأنها على الأبواب وقالوا إن «هذا الكلام عبثي» ولا بديل عن الانتخابات الرئاسية المبكرة، وشددوا على مشاركتهم في مظاهرات 30 يونيو لسحب الثقة وأن رحيل مرسي أصبح واجبًا.