فيلم «بيت الروبي» يحقق 2.7 مليون جنيه في وقفة العيد

استطاع فيلم بيت الروبي لـ كريم محمود عبد العزيز، أن يحقق نجاحاً كبيراً بدور العرض، إذ تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويعتبر أول أفلام عيد الأضحى التي تمّ طرحها بدور العرض.

إيرادات فيلم بيت الروبي أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بيت الروبي استطاع أن يحقق أمس 2 مليون و722 ألف جنيه ليلة وقفة العيد، ودخل المنافسة بقوة بين الأفلام الأخرى.

إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي

ووصل إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي إلى 20 مليون و666 ألف جنيه بدور العرض، وتم طرح فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، أمس، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، واليوم سوف يتمّ طرح فيلم تاج بطولة تامر حسني.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، وذلك في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.