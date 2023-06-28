استمرار «شوجر دادي» و«يوم 13» في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى

تواصل دور السينما عرض عددا من الأفلام التي طُرحت خلال الفترة الماضية، حتى مع بداية موسم عيد الأضحى السينمائي، ومن بينها فيلم «يوم 13»، الذي نجح في التفوق للمرة الأولى على فيلم «شوجر دادي»، حيث حقق الأول 17 ألف جنيه مقابل 16.8 ألف جنيه للفيلم الثاني، والذي وصل إجمالي إيراداته إلى 6.9 مليون جنيه خلال 4 أسابيع.

4 آلاف جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» خلال يوم

وحقق فيلم «بعد الشر» إيرادات 4 آلاف جنيه، أمس، ليصل إجمالي إيراداته خلال 10 أسابيع في السينمات إلى 15.7 مليون جنيه، تلاه فيلم «هارلي»، بطولة محمد رمضان محققا 1.353 جنيه، بينما وصل إجمالي إيراداته لـ 36 مليون جنيه، وحقق فيلم «ب 19»، إيرادات 777 جنيها، بينما تذيل القائمة فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي بـ319 جنيها، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

«ب 19» و«رهبة» مهددان بالسحب من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

وقد يتسبب ضعف الإيرادات في سحب فيلمي «ب 19»، و«رهبة»، من دور العرض خاصة خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، لإفساح مجال أكبر للأفلام الجديدة المطروحة في دور العرض، لتلحق بعدد من الأفلام التي تم سحبها خلال الفترة الماضية، بينها «ساعة إجابة»، «مغامرات كوكو» و«ابن الحاج أحمد».