أماكن عرض فيلم كريم عبدالعزيز «بيت الروبي» بأسعار مخفضة في عيد الأضحى

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، المشرف على مشروع «سينما الشعب،» أماكن ومواعيد عرض فيلم الفنان كريم عبدالعزيز «بيت الروبي»، ضمن منافسات أفلام عيد الأضحى 2023، والمعروضة في المواقع الثقافية التابعة لمشروع سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات.

أماكن عرض بيت الروبي في القاهرة والمحافظات

وأضاف تامر عبد المنعم لـ «الوطن»: تم طرح فيلم «بيت الروبي»، للنجم كريم عبد العزيز، ضمن أفلام عيد الأضحى 2023 في 6 مواقع بالهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات وهي قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة السادات بالمنوفية.

فيلم بيت الروبي

يشار إلى أن فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز، والفنانة نور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، ونخبة من النجوم، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

حسب تصريحات سابقة الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»: حقق فيلم «بيت الروبي» نجاحاً كبيراً بدور العرض، منذ طرحه في دور العرض في 21 يونيو الجاري، تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويعتبر أول أفلام عيد الأضحى التي تمّ طرحها بدور العرض، ووصل إجمالي إيراداته إلى 20 مليون و666 ألف جنيه بدور العرض السينمائي.