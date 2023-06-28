القوات الأوكرانية تقصف بيلجورود الروسية بـ37 قذيفة خلال 24 ساعة

قصف الجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، مدينة بيلجورود جنوب غرب روسيا، على الحدود مع أوكرانيا باستخدام 37 قذيفة، وفقا لما أعلنه حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام».

11 قذيفة تستهدف دونيتسك في 5 دقائق

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك، بـ 11 قذيفة من عيار 155 ملم في 5 دقائق فقط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وأصيبت امرأة «68 عاما»، نتيجة قصف أوكراني، استهدف بتروفسكي في دونيتسك، بـ5 قذائف من عيار 155 ملم، فيما تعرضت مدرسة في المنطقة لأضرار، وارتفعت حصيلة ضحايا ضربة صاروخية روسية، طالت مطعماً في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا إلى 8 قتلى منهم 3 أطفال فضلا عن 56 مصابا.

من جانبه، قال مكتب رئيس ليتوانيا، إحدى دول البلطيق، إن الرئيس جيتاناس نوسيدا وصل إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»في زيارة غير معلنة، حيث سيلتقي مع رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى دعم «روما» انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.