موعد عودة العمل في مكاتب التموين بعد 7 أيام إجازة عيد الأضحى

تعود مكاتب التموين على مستوى المحافظات للعمل، لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتحديد إجازة القطاع الحكومي لعيد الأضحى 2023، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 27 يونيو، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو.

موعد عودة المصالح الحكومية للعمل

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإنّ يوم الثلاثاء المقبل، هو أول يوم عودة لعمل المصالح الحكومية، والتي يأتي من بينها مكاتب ومديريات التموين على مستوى المحافظات، إذ منح مجلس الوزراء موظفي القطاع الحكومي عدد 7 أيام إجازة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مكاتب التموين والمديريات، عدة خدمات تموينية للمواطنين حاملي البطاقات، ويأتي على رأس هذه الخدمات التالي:

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة أخرى.

- الاستعلام عن بطاقة التموين.

- إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية فقط وفق لقرار وزير التموين.

إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر في شهر ديسمبر 2022، إضافة المواليد لبعض الفئات فقط وهم:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

5- أبناء الأسر البديلة.