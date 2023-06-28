«التموين» تنتهي من صرف آخر دفعات الدعم الاستثنائي.. تعرف على المستحقين

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء صرف الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، المقرر من الحكومة لمدة 10 أشهر، وفقا لتوجيهات القيادات السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين.

صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن منافذ بقالي التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، انتهت من صرف الدفعة العاشرة والأخيرة من الدعم الاستثنائي، الذي بدأ صرفه في سبتمبر الماضي.

الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي

واستحقت 10 ملايين و100 ألف أسرة الدعم الاستثنائي لمدة 10 أشهر، بقيمة تراوحت من 100 إلى 300 جنيه شهريا، بحسب عدد الأفراد المدرجين على بطاقة التموين، وتصرف منافذ بقالي التموين الدعم الاستثنائي في صورة سلع تضم 31 سلعة مدعمة.

وتستحق الدعم الاستثنائي الأسر التي يقل راتبها الشهري عن 2700 جنيه، أو تتقاضى معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، بالإضافة لأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.