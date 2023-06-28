رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التموين» تنتهي من صرف آخر دفعات الدعم الاستثنائي.. تعرف على المستحقين

كتب:

وفاء الصعيدي
12:02 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء صرف الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، المقرر من الحكومة لمدة 10 أشهر، وفقا لتوجيهات القيادات السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين.

صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن منافذ بقالي التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، انتهت من صرف الدفعة العاشرة والأخيرة من الدعم الاستثنائي، الذي بدأ صرفه في سبتمبر الماضي.

الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي

واستحقت 10 ملايين و100 ألف أسرة الدعم الاستثنائي لمدة 10 أشهر، بقيمة تراوحت من 100 إلى 300 جنيه شهريا، بحسب عدد الأفراد المدرجين على بطاقة التموين، وتصرف منافذ بقالي التموين الدعم الاستثنائي في صورة سلع تضم 31 سلعة مدعمة.

وتستحق الدعم الاستثنائي الأسر التي يقل راتبها الشهري عن 2700 جنيه، أو تتقاضى معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، بالإضافة لأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

 

اقرأ المزيد:

موعد عودة العمل في مكاتب التموين بعد 7 أيام إجازة عيد الأضحى

المطاحن تبدأ إجازة عيد الأضحى.. و«التموين» تؤمن وصول حصص الدقيق للمخابز

«التموين»: صرف العيش من المخابز البلدية مستمر خلال إجازة عيد الأضحى 2023

وزارة التموين تكشف آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائي
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.