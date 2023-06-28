انتظام حركة تشغيل خطوط مترو الأنفاق في أول أيام عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، ويشمل جدول التشغيل على الخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1217 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة على الخط الأول و466 رحلة على الخط الثاني، و253 رحلة على الخط الثالث.

وأكد البيان استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة؛ لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر، والاطمئنان على النظام داخل المحطات؛ لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك

وأشار البيان إلى انتظام مواعيد العمل خلال عيد الأضحى، حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صبحا طوال العام، ومواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب في الساعة 11:55 مساء، و قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 مساء، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 صباحا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحا، ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث في محطة جمال عبدالناصر، وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 صباحًا، كما أنّه تمّ الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة؛ لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.