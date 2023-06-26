استعدادات مترو الأنفاق لعيد الأضحى المبارك 2023.. فرق طوارئ ونقاط إسعاف

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2023، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع الاستمرار بنفس مواعيد التشغيل بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، خلال أيام العيد، وقررت الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع ركاب مترو الأنفاق.

نقاط الإسعاف داخل عدد من المحطات

وشملت الاستعدادات تخصيص نقاط الإسعاف داخل عدد من المحطات بالخط الأول والثاني لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة وتقديم الخدمة بالمجان، أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات

كما تضمنت الاستعدادات التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لتدشين نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور ويأتي ذلك على مدار ساعات التشغيل طوال اليوم، فضلا ع تجهيز غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة، أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .