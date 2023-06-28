سودانيون يحتفلون بعيد الأضحى وسط أشقائهم المصريين: «بلدنا»

شهدت الشوارع المصرية مظاهر فرحة وبهجة بمشاركة الأشقاء السودانيين خلال تأدية صلاة العيد والاحتفالات الميدانية، وسط ترحيب كبير بوجودهم في بلدهم مصر.

مظاهر احتفال السودانيين بعيد الأضحى في مصر

وقال عادل الصول رئيس جمعية الصحفيين السودانيين بمصر لـ«الوطن»، أنه وأسرته أدوا صلاة العيد مع المصريين في الساحات المخصصة، وسط تهنئتهم وتوزيع بعض الحلوى عليهم ليتغلغل الشعب السوداني مع الشعب المصري في مشهد يدل على انصهار الشعبين في نسيج واحد لا يفرق بين مصري وسوداني.

أم الدنيا دائماً وأبداً

وأشار «الصول»، إلى أن مصر هي أول دولة قدمت الرعاية لهم وفتحت أبوابها على مصرعيها لتجعلهم يشعرون بأنها ليست بلداً ثان بل بلدهم الأول لأنها لم تفرق حتى في واجباتها بين الشعب السوداني والمصري لذلك تظل دائماً مصر هي أم الدنيا كما تسمى دائما وأبداً.

الشعب المصري محباً للجميع

وأردف أن مصر تفتح ذراعيها دائماً لأبناء الشعوب الأخرى التي تعاني بلادها من الأزمات ليجدوا أنفسهم داخلها كأنهم مواطنون أصليون والسبب في ذلك هو حب الشعب المصري لجميع شعوب العالم وحسه الفكاهي وكرم عطائه.

شعور بالحزن زال بمساعدة المصريين

وأضافت سعاد فقيري لـ«الوطن»، أنه على الرغم مما يحدث من أزمات في السودان الشقيقة وترك معظم أفراد العائلة هناك إلا أنها تشعر بسعادة البالغة وسط الشعب المصري أثناء الاحتفال بالعيد الأضحى المبارك لتؤدي طقوس الاحتفال بالعيد مثلما تفعل في السودان وكأنها في بلدها: «الفرحة مع أشقائنا المصريين جعلتنا ننسى الأزمات التي واجهناها».