بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد القوات الجوية

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد القوات الجوية.

أجواء من البهجة تضيفها صلاة العيد في نفوس المصلين في عيد الأضحى، إذ تهتم الكثير من ساحات المساجد المخصصة لصلاة العيد بتوزيع الهدايا والتمور على المصلين، كما يحرص العديد منهم على متابعة توقيتاتها في مختلف المحافظات، ويبحثون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يختلف وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر من محافظة لأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

وجاء وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، كالتالي:

- صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 6:18 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الشرقية في تمام الساعة 6:19 صباحا.