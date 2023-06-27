مواعيد غلق المولات في عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل الكاملة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ مواعيد غلق المولات في عيد الأضحى، تبدأ عند الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار بعض الخدمات لمدة 24 ساعة، وهي توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين، موضحاً أن مواعيد العمل تستمر وفق المواعيد الصيفية المعمول بها في المحلات، إذ يجري فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الـ5 صباحًا.

تفاصيل مواعيد غلق المولات في عيد الأضحى

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أنّه بعد تحديد مواعيد غلق المولات في عيد الأضحى، تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع المحافظات الاالتزام بالمواعيد، مشيرًا إلى أنّ مواعيد عمل المحال في إجازة عيد الأضحى 2023، من 7 صباحًا حتى 12 صباحًا، بمد العمل ساعة زيادة وفق قرار وزارة التنمية المحلية بزيادة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية؛ لتُغلق المحلات والمولات الساعة 12 منتصف الليل.

توفير اللحوم بأسعار مخفضة

وفي سياق متصل، وبالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى، أعلنت الحكومة عدداً من التوجيهات للمحافظات، أهمها طرح كمليات كبيرة مضاعفة من اللحوم والسلع الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، دعم مبادرة سند الخير لتوفير اللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى.

تشمل التوجيهات الدفع بـ229 سيارة إسعاف بالميادين والحدائق والطرق السريعة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مدار الـ24 ساعة، وتوافر مخزون كاف من فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم على مستوى المحافظات.