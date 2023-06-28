«الداخلية» تضبط شحنة مخدرات بقيمة 70 مليون جنيه على طريق السويس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلوجراما من مخدر الأفيون بحوزة شخصين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال تكثيف الوجود الأمني بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ولاحظت قوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس، قيام قائد سيارة ربع نقل بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها ما أدى إلى انقلابها، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، مصاب ونُقل إلى المستشفى، وبرفقته آخر له معلومات جنائية، مصاب بكدمات متفرقة، وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت طنًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلوجرامًا.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.