هل طلب بدل تالف بطاقة التموين يوقف الصرف لحين استخراجها؟.. مصدر يجيب

يضطر العديد من أصحاب البطاقات التموينية ممن فقدوا بطاقاتهم أو تعرضت لتلف في كارت البطاقة، لتقديم طلب استخراج بدل تالف بطاقة التموين، من أجل التمكن من صرف السلع التموينية والخبز وفقا للحصة المقررة لهم بناء على عدد أفراد البطاقة.

استخراج بدل تالف بطاقة التموين

وأوضح مصدر في وزارة التموين، أن تقديم بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين يضطر الأسرة إلى انتظار استخراج كارت البطاقة الجديد سواء من مكتب التموين التابع للأسرة أو من بوابة مصر الرقمية حتى تتمكن مرة أخرى من صرف السلع والخبز، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»، أن استخراج كارت بديل للبطاقة يستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى، حتى تتسلم الأسرة كارت جديد لبطاقة التموين.

موعد صرف الخبز والتموين بعد استخراج بدل تالف

ووفقا لقرار سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأسرة تتمكن من صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة على استلام كارت بطاقة التموين الجديد، في حين تتمكن من صرف السلع التموينية في الشهر التالي لاستخراج بدل التالف أو الفاقد.