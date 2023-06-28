شروط للحصول على التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان برامج التمويل العقاري، طبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري، للتسهيل على الشباب وإتاحة الفرصة لهم لشراء العقارات المناسبة لحالاتهم المادية.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الشروط العامة لمبادرة البنك المركزي المصري، لإمكانية الحصول على التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان، بحسب ما أعلنه البنك عبر الموقع الرسمي.

الشروط العامة للحصول على التمويل العقاري

- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا «كاملة التشطيب وجاهزة للسكن».

الحصول على تمويل من بنك التعمير والإسكان

- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2 مليون و250 ألف جنيه.

- الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40 % من الدخل الشهري.